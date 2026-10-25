Bartesaghi: "Amorim mi ha dato fiducia in questo ruolo. Ecco cosa ho detto a Pulisic"

Udinese-Milan, le probabili formazioni: quante assenze per Amorim. Hutchinson sarà titolare

Triplice fischio dell'arbitro Matteo Marcenaro: è finita Udinese-Milan, gara valida per l'ottava giornata del campionato di Serie A 2026-27: sfida che si è giocata presso il 'Bluenergy Stadium' di Udine. Al termine della partita hanno parlato i protagonisti: ecco le parole di Davide Bartesaghi, giocatore del Milan a 'SkySport'.

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Bartesaghi a Sky: "Fiducia da Amorim, ma posso migliorare in avanti"

"Amorim mi ha dato fiducia in questo ruolo e di conseguenza ho dato il massimo per interpretarlo al meglio. Credo che, beh, si possa sempre migliorare, soprattutto in certe occasioni che mi si sono create e concesse in avanti. Però questo fa parte del percorso di crescita e migliorerò giorno dopo giorno."

Reagito benissimo alle critiche:

"Sì, è un'opportunità importantissima, ma a prescindere dalla classifica noi scendiamo in campo sempre con la voglia di fare qualcosa in più, specialmente sotto l'aspetto dell'atteggiamento, perché a volte è proprio quello che ci è mancato. Questo è il nostro obiettivo principale quando iniziamo le partite, e cerchiamo di mantenere alta questa intensità per novanta minuti, perché credo sia una componente fondamentale."

Il retroscena dello spogliatoio con Pulisic e i compiti tattici

"Se devo essere sincero, ho urlato prima ancora di ricevere la palla! Però, ne abbiamo parlato nello spogliatoio alla fine del primo tempo, e lui mi ha detto che non mi aveva sentito. Fa niente, ci saranno altre occasioni: o io che faccio un assist a lui, o lui che lo fa a me."

Amorim ha detto che ti vede meglio in fase offensiva:

"Sì, fortunatamente posso coprire tutta la fascia, sia da esterno d'attacco che da difensore, diciamo una sorta di quinto di centocampo. Però nel ruolo interpretato stasera mi sono trovato davvero a mio agio, e devo ringraziare il mister per questa opportunità."

Devi migliorare in fase difensiva:

"Sì, sì, certo, lo penso anch'io, ma a dire il vero devo migliorare anche in fase offensiva. Sono giovane, ho tutto il tempo per farlo e durante gli allenamenti mi concentro anche su questo."