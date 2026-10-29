Ravezzani: "Ramos è un problema. Sconfitta vergognosa. Operato e credibilità di Amorim in discussione"

Milan-Bologna 2-4: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita di 'San Siro'

Brutta la sconfitta del Milan contro il Bologna: i rossoneri non riescono a reggere per più di un tempo contro la squadra di Palladino e concedono 4 gol, sprofondando a 7 punti di distanza da Inter e Lazio, al momento in testa al campionato. A parlare della partita ci ha pensato anche il giornalista Fabio Ravezzani sul suo canale 'YouTube', criticando molto la gestione di Amorim:

Analisi della partita e critiche alla gestione tecnica

"Ci sono diversi modi per perdere una partita, Milan e Juventus hanno scelto quello peggiore, il più vergognoso, quello che mette in discussione l'operato dei due allenatori e anche la credibilità. Milan travolto in casa dal Bologna. Le dichiarazioni di Amorim dopo la partita fanno cadere le braccia: forse non ha capito che sta allenando chi ha insegnato calcio e ha vinto per tutto il mondo. Il Milan oggi è una squadra che sta perdendo i riferimenti. Vero gli infortuni, ma c'erano i giocatori per vincere. Era molto più importante per il Milan vincere con il Bologna con la migliore squadra possibile e poi piegarsi contro l'Inter nel derby".

Spazio anche a Gonçalo Ramos che sta faticando a trovare il gol e anche a rendersi pericoloso. Ecco il parere del giornalista:

Il rendimento di Gonçalo Ramos

"Ramos è un problema evidente, non ha una qualità che eccelle. Questo a meno che non sia colpa dell'allenatore: è Amorim che lo obbliga a stare fuori area? Non credo. Poi è sempre distratto in area rigore. Ci sono dei problemi di squadra si, ma acuiti dall'allenatore. Il Milan non ha miglioramenti e non gioca meglio rispetto a mesi fa".

Gonçalo Ramos non riesce in questo momento a rendersi pericoloso in area di rigore: il portoghese si muove tanto per il campo, ma spesso non si fa trovare nel luogo giusto al momento giusto.

Non è un caso che Cisse abbia segnato una doppietta da bomber vero, quello che avrebbe dovuto fare l'attaccante portoghese.

Amorim ha poco tempo per ricaricare le pile e pensare a un derby che arriva in un momento difficile per il Milan.