Tra intercetti e dribbling, Meite come Bennacer e De Paul: la statistica

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Soualiho Meité (qui le sue prime parole da rossonero) è uno dei tre giocatori che contano almeno 60 palloni intercettati e 100 dribbling nelle ultime tre stagioni in Serie A. Come riporta OptaPaolo, infatti, Soualiho Meité è uno dei tre giocatori che contano almeno 60 palloni intercettati e 100 dribbling portati a buon fine nelle ultime tre stagioni di Serie A, insieme a Ismael Bennacer e Rodrigo de Paul. Termina, dunque, l’emergenza centrocampo per i rossoneri che avranno il loro quarto mediano di ruolo già per la trasferta di Cagliari. Domani mattina in programma le visite mediche alla Madonnina.

E DOMANI SI PUO’ CHIUDERE ANCHE PER MANDZUKIC! LE ULTIME>>>