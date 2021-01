Mercato Milan, Schira: “Domani si finalizza Mandzukic in rossonero”

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Il giornalista Nicolò Schira, esperto di mercato, rivela le ultime sulla trattativa tra il Milan e l’attaccante croato Mario Mandzukic. “Mario Mandžukić si sta avvicinando al Milan a parametro zero. Pronto un contratto fino alla fine della stagione. L’attaccante croato vuole tornare alla ribalta in Serie A e i rossoneri sono la sua priorità. Molti club lo stanno cercando (Besiktas, CSKAMosca). Domani giornata per finalizzare l’affare”, ha scritto su Twitter il giornalista.

