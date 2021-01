Calciomercato Milan: domani mattina visite mediche per Meité | PM News

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Nella mattinata di domani, il centrocampista del Torino Soualiho Meite sosterrà le visite mediche a ‘La Madonnina’. Come appreso dalla nostra redazione, l’ormai ex mediano granata sarà a Milano nella serata di oggi e domani mattina inizierà il consueto iter per diventare presto un nuovo calciatore del Milan. L’obiettivo di averlo a disposizione già per la gara di lunedì sera contro il Cagliari si può dire, dunque, raggiunto. Meite sarà il primo rinforzo dei rossoneri in questa finestra di mercato invernale.

