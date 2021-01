Calciomercato Milan – Rinnovo Calhanoglu, firma ad un passo | News

Calciomercato Milan: raddoppio dell’ingaggio per Calhanoglu?

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Hakan Calhanoglu, classe 1994, è in trattativa con il Milan per il rinnovo del contratto attualmente in scadenza il prossimo 30 giugno. Le parti continuano ad avvicinarsi, come ha osservato il quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola.

Ieri, a ‘Casa Milan‘, c’è stato un summit tra Gordon Stipic, agente del fantasista turco, ed i dirigenti del club rossonero. Servirà un altro appuntamento, presumibilmente, per arrivare alla quadratura definitiva sui negoziati. Ma l’incontro di ieri, secondo il Milan, è stato sicuramente propositivo.

La fumata bianca per il rinnovo di Calhanoglu potrebbe arrivare per un ingaggio di 5 milioni di euro netti a stagione. Esattamente il doppio di quanto il giocatore, per ora, percepisce in rossonero. Probabile che si arrivi a tale cifra con un consistente numero di bonus.

Questo affinché il Milan non si discosti poi troppo dal tetto salariale di 3,5 milioni di euro netti l’anno per ciascun calciatore della sua rosa. Il Milan, però, deve blindare al più presto Calhanoglu anche perché il turco ha ricevuto proposte da Atlético Madrid e Juventus.

Entrambe queste società, però, lo prenderebbero unicamente da calciatore svincolato a partire dal prossimo 1° luglio.