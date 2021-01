Calciomercato Milan – Fatta per Meïté: presto le visite mediche | News

Calciomercato Milan: arriva Meïté dal Torino

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – È fatta per il trasferimento di Soualiho Meïté dal Torino al Milan. Lo hanno riferito ‘gazzetta.it‘ e il sito web di ‘Sport Mediaset‘. Il centrocampista francese, classe 1994, da due stagioni e mezza in granata, si trasferisce in rossonero con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. Alcune fonti parlano di un affare da 8 milioni di euro, altre di un’operazione da 10 milioni di euro.

Ad ogni modo, in mattinata sono stati sistemati gli ultimi dettagli tra i club. Meïté sosterrà le visite mediche con il Milan nelle prossime ore. Sarà molto utile al tecnico rossonero, Stefano Pioli, che si trovava a corto di uomini in mezzo al campo. Meïté ha le caratteristiche tecniche giuste per poter far rifiatare Franck Kessié, ma anche per giocare al fianco dell'ivoriano.