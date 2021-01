Calciomercato Milan – Donnarumma, incontro risolutore: le ultime / News

ULTIME CALCIOMERCATO MILAN DONNARUMMA

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Nonostante il contratto di Gianluigi Donnarumma sia in scadenza il prossimo 30 giugno, l’atmosfera in casa rossonera è abbastanza tranquilla. Il pericolo che il portiere classe 1999 si accordi a zero con un’altra squadra già da adesso è minimo, se non nullo. Le parti sono in contatto ormai da tempo per stabilire un rinnovo e la volontà di Gigio è chiara: rimanere al Milan, almeno un altro po’.

La società, che al momento è occupata anche sul mercato, ha le idee chiare e vuole ottenere la firma da Donnarumma. Ecco perché sembra che già nei prossimi giorni, subito dopo la partita in Sardegna, ci possa essere un nuovo incontro tra Mino Raiola, procuratore dell’estremo difensore rossonero, e la dirigenza milanista. Tutto è partito da un’offerta di 7 milioni e una richiesta di 10 milioni. Ora la richiesta si è leggermente abbassata e l’offerta ha visto l’aggiunta di bonus importanti. Insomma, ormai la distanza è davvero minima.

Ecco perché l’incontro in programma la prossima settimana potrebbe davvero essere quello risolutivo o quasi. Se la distanza verrà colmata, poi si lavorerà agli ultimi dettagli e nel giro di poco tempo Donnarumma potrà firmare il nuovo contratto con il Milan. La durata dovrebbe essere triennale, ovvero almeno fino a giugno 2023, ma forse anche 2024. Una soluzione che permetterebbe al Milan di non perdere il giocatore a basso costo, ma con un accordo tra le parti che in caso di risultati deludenti e richiesta di cessione non ci sarebbero grossi ostacoli, a patto di offerte importanti. Dunque ultimi dettagli, incontro decisivo e poi, a fine mercato, la firma sul rinnovo.

