TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 14 gennaio 2021

Tuttosport, la prima pagina di oggi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina di ‘Tuttosport‘, in edicola oggi, giovedì 14 gennaio 2021. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

‘Tuttosport‘ oggi in edicola, in prima pagina, si complimenta con la baby Juventus di Andrea Pirlo. Seppur piena di giovani, la ‘Vecchia Signora‘ ha conquistato i quarti di finale di Coppa Italia battendo per 3-2 il Genoa ai supplementari. In alto, sotto la testata, si parla di Fiorentina-Inter 1-2: un colpo di testa di Romelu Lukaku, all’ultimo minuto dell’extra-time, ha regalato all’Inter il derby contro il Milan nei quarti di finale di TIM Cup.

Intanto, l’amministratore delegato Giuseppe Marotta conferma le trattative per la cessione di quote del club meneghino. Capitolo mercato: il Milan, a sorpresa, punta Mario Mandžukić, classe 1986, croato ex centravanti della Juventus. Intanto, ha chiuso per Soualiho Meïté del Torino.

A proposito di Toro: il quotidiano invita il Presidente, Urbano Cairo, a comprare Leonardo Pavoletti o Christian Kouamé.