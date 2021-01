Mercato Milan – Di Marzio: “Meité, operazione quasi chiusa col Torino”

Mercato Milan, le ultime su Meité

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Gianluca Di Marzio, all’interno di ‘Calciomercato l’Originale’, ha fornito gli ultimi aggiornamenti su Soualiho Meité. Le ultime: “Il Milan in serata ha praticamente chiuso per Meité del Torino. Operazione in prestito con diritto di riscatto, non obbligo. Domani si definiscono tutti i dettagli, in particolare sul modo in cui verranno divisi i 10 milioni di euro dell’operazione. Il Milan sta facendo in fretta perché vorrebbe metterlo a disposizione di Pioli a Cagliari. Il giocatore stava andando col Verona, i rossoneri avevano bisogno di un giocatore pronto e quindi il discorso centrocampista è chiuso”. Simakan si allontana, Di Marzio svela l’alternativa: le ultime >>>