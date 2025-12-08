Il Milan, sceso in campo più pimpante e dinamico, va al tiro al 49' con Strahinja Pavlović dalla lunga distanza: pallone sul fondo. Ma è tutto un altro Diavolo in questo secondo tempo: al 55' , sul cross dalla sinistra di Rabiot, Israel compie una gran parata sul colpo di testa a botta sicura di Davide Bartesaghi . Sulla respinta, miracolo di Israel sul tap-in di Samuele Ricci da distanza ravvicinata.

Baroni corre ai ripari e, al 60' , toglie dal campo Faustino Anjorin - appena ammonito - per inserire, al suo posto, Cesare Casadei . La sostituzione produce una piccola scossa: va al tiro Vlašić da appena fuori l'area di rigore rossonera, pallone sul fondo e nessun problema per Mike Maignan . Anche Marcus Pedersen ci prova, con un sinistro a giro da fuori area al 61' , ma senza grande fortuna.

Allegri, al 66' , richiama in panchina Bartesaghi e inserisce Christian Pulisic . Che, al primo pallone, pareggia! Sul cross di Saeleamaekers, in area piccola, controlla e, di sinistro, batte Israel sotto la pancia . Il Toro reagisce: viene annullato un gol ai granata, giustamente, per un netto fallo di Pedersen su Saelemaekers, poi è l'ex interista Kristjan Asllani ad andare alla conclusione. Para, centralmente, Maignan. Al 77' , però, il Milan, in azione di contropiede, ribalta il match: cross, dalla destra, di Ricci e conclusione volante di sinistro di Pulisic: piatto preciso e palla alle spalle di Israel per il vantaggio rossonero !

Il Milan potrebbe calare il poker, prima con Nkunku (78', conclusione rimpallata), poi con Loftus-Cheek (79', bravo Israel sull'inglese). Baroni effettua un triplo cambio all'84'. Fuori Pedersen, Valentino Lazaro e Che Adams; dentro Niels Nkounkou, Cyril Ngonge e Zakaria Aboukhlal. Cambia anche Allegri all'88': fuori Saelemaekers e dentro Pervis Estupiñán. Nkunku manda in gol Pulisic al 90', ma il gol non vale: è fuorigioco. Nel primo dei 5' di recupero, prova il tiro Ngonge, ma Fikayo Tomori si immola e respinge. Non succede più nulla, Torino-Milan 2-3 al 90': vittoria ampiamente meritata per quanto fatto nella ripresa. Pulisic è un campione fenomenale.