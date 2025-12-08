Pianeta Milan
TORINO-MILAN

Torino-Milan 2-3 (90′): Diavolo, sei Pulisic dipendente: che doppietta! | Serie A News

Torino-Milan 2-3 (90'): Diavolo, sei Pulisic dipendente: che doppietta! | Serie A News
È finita Torino-Milan, partita della 14^ giornata della Serie A 2025-2026: ecco com'è andato il secondo tempo allo stadio 'Olimpico - Grande Torino' di Torino tra i granata di Marco Baroni e i rossoneri di Massimiliano Allegri
È terminata da pochi minuti Torino-Milan, partita della 14^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Olimpico - Grande Torino' di Torino. Vediamo insieme, dunque, come sono andati i secondi 45' di gioco tra i granata di Marco Baroni e i rossoneri di Massimiliano Allegri.

Torino-Milan 2-3, il racconto del secondo tempo

Dopo che il primo tempo si era concluso 2-1 per il Torino in virtù dei gol di Nikola Vlašić (10') su calcio di rigore e Duván Zapata (17'), con il Milan tornato parzialmente in partita con la rete di Adrien Rabiot (24') prima di perdere Rafael Leão per infortunio (31'), la ripresa si apre al 47' con una bella fuga sulla destra di Ruben Loftus-Cheek. Sul suo cross dal fondo, colpo di tacco di Christopher Nkunku parato a terra da Franco Israel.

Il Milan, sceso in campo più pimpante e dinamico, va al tiro al 49' con Strahinja Pavlović dalla lunga distanza: pallone sul fondo. Ma è tutto un altro Diavolo in questo secondo tempo: al 55', sul cross dalla sinistra di Rabiot, Israel compie una gran parata sul colpo di testa a botta sicura di Davide Bartesaghi. Sulla respinta, miracolo di Israel sul tap-in di Samuele Ricci da distanza ravvicinata.

Entra Pulisic ed è show: doppietta e tre punti!

Baroni corre ai ripari e, al 60', toglie dal campo Faustino Anjorin - appena ammonito - per inserire, al suo posto, Cesare Casadei. La sostituzione produce una piccola scossa: va al tiro Vlašić da appena fuori l'area di rigore rossonera, pallone sul fondo e nessun problema per Mike Maignan. Anche Marcus Pedersen ci prova, con un sinistro a giro da fuori area al 61', ma senza grande fortuna.

Allegri, al 66', richiama in panchina Bartesaghi e inserisce Christian Pulisic. Che, al primo pallone, pareggia! Sul cross di Saeleamaekers, in area piccola, controlla e, di sinistro, batte Israel sotto la pancia. Il Toro reagisce: viene annullato un gol ai granata, giustamente, per un netto fallo di Pedersen su Saelemaekers, poi è l'ex interista Kristjan Asllani ad andare alla conclusione. Para, centralmente, Maignan. Al 77', però, il Milan, in azione di contropiede, ribalta il match: cross, dalla destra, di Ricci e conclusione volante di sinistro di Pulisic: piatto preciso e palla alle spalle di Israel per il vantaggio rossonero!

Il Milan potrebbe calare il poker, prima con Nkunku (78', conclusione rimpallata), poi con Loftus-Cheek (79', bravo Israel sull'inglese). Baroni effettua un triplo cambio all'84'. Fuori Pedersen, Valentino Lazaro e Che Adams; dentro Niels Nkounkou, Cyril Ngonge e Zakaria Aboukhlal. Cambia anche Allegri all'88': fuori Saelemaekers e dentro Pervis Estupiñán. Nkunku manda in gol Pulisic al 90', ma il gol non vale: è fuorigioco. Nel primo dei 5' di recupero, prova il tiro Ngonge, ma Fikayo Tomori si immola e respinge. Non succede più nulla, Torino-Milan 2-3 al 90': vittoria ampiamente meritata per quanto fatto nella ripresa. Pulisic è un campione fenomenale.

