TORINO-MILAN

Risultati Serie A, Torino-Milan 2-3: tabellino e marcatori | News

Tabellino AC Milan Serie A Champions League Coppa Italia 2022-2023
Il tabellino completo di Torino-Milan, partita della 14^ giornata della Serie A 2025-2026: numeri e dati del match disputatosi allo stadio 'Olimpico - Grande Torino' di Torino tra i granata di Marco Baroni e i rossoneri di Massimiliano Allegri
Torino-Milan 2-3, il tabellino

Torna a vincere, dopo tanto tempo, in trasferta il Milan di Massimiliano Allegri: lo fa, con una rimonta clamorosa, in casa del Torino di Marco Baroni. Avvio shock del Diavolo, sotto di due reti: prima il calcio di rigore di Nikola Vlašić (10'), poi il diagonale di Duván Zapata (17'). Il Milan si riprende e torna in partita con la botta da fuori area di Adrien Rabiot (24') all'incrocio dei pali. Neanche l'infortunio di Rafael Leão (31') frena i rossoneri che, nella ripresa, buttano in campo il febbricitante Christian Pulisic. Doppietta in dieci minuti (67' e 77') e partita ribaltata. Vittoria sofferta, ma ampiamente meritata per quanto fatto nella ripresa. Vediamo insieme, ora, dunque, il tabellino completo di Torino-Milan 2-3 dello stadio 'Olimpico - Grande Torino'.

TORINO-MILAN 2-3

Marcatori: 10' rig. Vlašić (T), 17' Zapata (T), 24' Rabiot (M), 67' e 77' Pulisic (M)

TORINO (3-5-2): Israel; Tamèze (76' Masina), Maripán, Coco; Pedersen (84' Nkounkou), Anjorin (60' Casadei), Asllani, Vlašić, Lazaro (84' Ngonge); Adams (84' Aboukhlal), Zapata. A disposizione: Paleari, Popa, Dembélé, Biraghi, Ilkhan, Gineitis, Njie, Simeone. Allenatore: Baroni.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers (88' Estupiñán), Loftus-Cheek, Modrić, Rabiot, Bartesaghi (66' Pulisic); Nkunku, R. Leão (31' Ricci). A disposizione: Terracciano, Torriani, De Winter, Odogu, Jashari. Allenatore: Allegri.

Arbitro: Chiffi di Padova.

Ammoniti: 19' Maignan (M), 53' Lazaro (T), 56' Anjorin (T)

Espulsi: nessuno.

Note: 70' gol annullato ad Adams (T) per un fallo di Pedersen su Saelemaekers; 90' gol annullato a Pulisic (M) per precedente fuorigioco di Nkunku.

