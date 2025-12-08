Risultati Serie A, Torino-Milan 2-3: tabellino e marcatori | News

Il tabellino completo di Torino-Milan, partita della 14^ giornata della Serie A 2025-2026: numeri e dati del match disputatosi allo stadio 'Olimpico - Grande Torino' di Torino tra i granata di Marco Baroni e i rossoneri di Massimiliano Allegri

Torino-Milan 2-3, il tabellino

Torna a vincere, dopo tanto tempo, in trasferta il Milan di Massimiliano Allegri: lo fa, con una rimonta clamorosa, in casa del Torino di Marco Baroni. Avvio shock del Diavolo, sotto di due reti: prima il calcio di rigore di Nikola Vlašić (10'), poi il diagonale di Duván Zapata (17'). Il Milan si riprende e torna in partita con la botta da fuori area di Adrien Rabiot (24') all'incrocio dei pali. Neanche l'infortunio di Rafael Leão (31') frena i rossoneri che, nella ripresa, buttano in campo il febbricitante Christian Pulisic. Doppietta in dieci minuti (67' e 77') e partita ribaltata. Vittoria sofferta, ma ampiamente meritata per quanto fatto nella ripresa. Vediamo insieme, ora, dunque, il tabellino completo di Torino-Milan 2-3 dello stadio 'Olimpico - Grande Torino'.