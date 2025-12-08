Il Milan di Massimiliano Allegri accorcia le distanze contro il Torino di Marco Baroni in occasione del 'Monday Night' della 14^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo allo stadio 'Olimpico - Grande Torino' nel capoluogo piemontese.
PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Torino-Milan 2-1: Rabiot segna un gol pazzesco, siamo vivi! | Serie A News
TORINO-MILAN
Torino-Milan 2-1: Rabiot segna un gol pazzesco, siamo vivi! | Serie A News
Adrien Rabiot, al 24', segna il suo primo gol con la maglia del Milan riaprendo il risultato della partita in casa del Torino: il racconto
LEGGI ANCHE: Segui qui il LIVE testuale di Torino-Milan >>>
Al 24', con un terrificante sinistro da fuori area Adrien Rabiot infila la palla all'incrocio dei pali e batte Franco Israel per il gol che rimette in carreggiata i rossoneri. Torino-Milan 2-1!
© RIPRODUZIONE RISERVATA