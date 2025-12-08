PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Torino-Milan 2-0: raddoppio immediato dei granata con Zapata | Serie A News

Torino-Milan 2-0: raddoppio immediato dei granata con Zapata | Serie A News

Il Torino raddoppia subito contro il Milan nel 'Monday Night' della 14^ giornata della Serie A 2025-2026. Duván Zapata al gol dopo un anno
Daniele Triolo Redattore 

Il Milan di Massimiliano Allegri subisce il raddoppio contro il Torino di Marco Baroni in occasione del 'Monday Night' della 14^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo allo stadio 'Olimpico - Grande Torino' nel capoluogo piemontese.

Al 17', Adrien Tamèze vince il duello di forza con Christopher Nkunku, gli sradica il pallone e avvia la transizione dei granata. Il pallone arriva a Nikola Vlašić, che cede la sfera a Duván Zapata: botta dell'attaccante colombiano, palla sotto il corpo di Mike Maignan e granata ancora in gol. Torino-Milan 2-0 ...

