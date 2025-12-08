Il Milan di Massimiliano Allegri subisce il raddoppio contro il Torino di Marco Baroni in occasione del 'Monday Night' della 14^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo allo stadio 'Olimpico - Grande Torino' nel capoluogo piemontese.
TORINO-MILAN
Torino-Milan 2-0: raddoppio immediato dei granata con Zapata | Serie A News
Il Torino raddoppia subito contro il Milan nel 'Monday Night' della 14^ giornata della Serie A 2025-2026. Duván Zapata al gol dopo un anno
Al 17', Adrien Tamèze vince il duello di forza con Christopher Nkunku, gli sradica il pallone e avvia la transizione dei granata. Il pallone arriva a Nikola Vlašić, che cede la sfera a Duván Zapata: botta dell'attaccante colombiano, palla sotto il corpo di Mike Maignan e granata ancora in gol. Torino-Milan 2-0 ...
