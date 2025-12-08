Il Milan di Massimiliano Allegri pareggia contro il Torino di Marco Baroni in occasione del 'Monday Night' della 14^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo allo stadio 'Olimpico - Grande Torino' nel capoluogo piemontese.
TORINO-MILAN
Torino-Milan 2-2: pareggio di Pulisic appena entrato! | Serie A News
Christian Pulisic pareggia il conto nel 'Monday Night' Torino-Milan della 14^ giornata della Serie A pochi secondi dopo l'ingresso in campo
Al 66', Allegri richiama in panchina Davide Bartesaghi e inserisce Christian Pulisic. Che, al primo pallone, sul cross dalla sinistra di Alexis Saeleamaekers, in area piccola, controlla e, di sinistro, batte Franco Israel sotto la pancia. Torino-Milan 2-2!
