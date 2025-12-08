Il Diavolo è stordito, e, al 17', subisce il raddoppio in contropiede. Adrien Tamèze vince il duello di forza con Christopher Nkunku, gli sradica il pallone e avvia la transizione dei granata. Il pallone arriva a Vlašić, che cede la sfera a Duván Zapata: botta dell'attaccante colombiano, palla sotto il corpo di Maignan e granata ancora in gol. Milan fuori dalla partita? Macché! Al 24', con un terrificante sinistro da fuori area Adrien Rabiot infila la palla all'incrocio dei pali e batte Franco Israel per il gol che rimette in carreggiata i rossoneri.

Uno-due Toro, poi il golazo di Rabiot. Leão k.o. — Il Milan, però, evidentemente non è in serata, perché, dopo la mezzora, perde Rafael Leão per un infortunio all'inguine. Al suo posto entra Samuele Ricci. La partita vive di continui capovolgimenti di fronte, non c'è un padrone vero e proprio ma il Milan di Allegri, stranamente, balla tanto, troppo, dinanzi alle folate offensive dei padroni di casa. Ma è il Milan, che, al 45', potrebbe pervenire al pareggio: sul cross, dalla destra, di Alexis Saelemaekers, il piatto al volo di Rabiot termina fuori di pochissimo. Peccato!

Chiffi assegna 4' di recupero, nel corso dei quali Maignan, in uscita alta, leva dalla testa di Zapata un calibrato traversone di Pedersen. Torino-Milan 2-1 al 45': meritato il vantaggio granata, il Diavolo dietro ha lasciato molto a desiderare. Si dovrà giocare un secondo tutto di tutt'altra pasta per provare a rimontare. Di certo, l'infortunio di Leão e un Christian Pulisic - in panchina - febbricitante e a metà servizio non aiuteranno nell'impresa.