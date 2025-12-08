Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Torino-Milan 2-1 (45′): rigore, errori e infortunio: serata horror | Serie A News

TORINO-MILAN

Torino-Milan 2-1 (45′): rigore, errori e infortunio: serata horror | Serie A News

Torino-Milan 2-1 (45'): rigore, errori e infortunio: serata horror | Serie A News
È finito il primo tempo di Torino-Milan, partita della 14^ giornata della Serie A 2025-2026: ecco, dunque, il racconto dei primi 45' di gioco allo stadio 'Olimpico - Grande Torino' tra i granata di Marco Baroni e i rossoneri di Massimiliano Allegri
Daniele Triolo Redattore 

È terminato da pochi minuti il primo tempo di Torino-Milan, partita della 14^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo allo stadio 'Olimpico - Grande Torino' di Torino. Vediamo insieme, dunque, come sono andati i primi 45' di gioco tra i granata di Marco Baroni e i rossoneri di Massimiliano Allegri.

Torino-Milan 2-1, il racconto del primo tempo

—  

Dopo iniziali fasi di studio, all'8', sul cross dalla destra di Marcus Pedersen dalla destra, Fikayo Tomori vince il duello aereo in area piccola del Milan con Che Adams ... ma colpendo la sfera con il braccio. L'arbitro Daniele Chiffi della Sezione A.I.A. di Padova assegna il giusto calcio di rigore al Torino: dal dischetto, al 10', si presenta Nikola Vlašić che batte Mike Maignan e porta in vantaggio i granata.

LEGGI ANCHE

Il Diavolo è stordito, e, al 17', subisce il raddoppio in contropiede. Adrien Tamèze vince il duello di forza con Christopher Nkunku, gli sradica il pallone e avvia la transizione dei granata. Il pallone arriva a Vlašić, che cede la sfera a Duván Zapata: botta dell'attaccante colombiano, palla sotto il corpo di Maignan e granata ancora in gol. Milan fuori dalla partita? Macché! Al 24', con un terrificante sinistro da fuori area Adrien Rabiot infila la palla all'incrocio dei pali e batte Franco Israel per il gol che rimette in carreggiata i rossoneri.

Uno-due Toro, poi il golazo di Rabiot. Leão k.o. 

—  

Il Milan, però, evidentemente non è in serata, perché, dopo la mezzora, perde Rafael Leão per un infortunio all'inguine. Al suo posto entra Samuele Ricci. La partita vive di continui capovolgimenti di fronte, non c'è un padrone vero e proprio ma il Milan di Allegri, stranamente, balla tanto, troppo, dinanzi alle folate offensive dei padroni di casa. Ma è il Milan, che, al 45', potrebbe pervenire al pareggio: sul cross, dalla destra, di Alexis Saelemaekers, il piatto al volo di Rabiot termina fuori di pochissimo. Peccato!

LEGGI ANCHE: Segui qui il LIVE testuale del secondo tempo di Torino-Milan >>>

Chiffi assegna 4' di recupero, nel corso dei quali Maignan, in uscita alta, leva dalla testa di Zapata un calibrato traversone di Pedersen. Torino-Milan 2-1 al 45': meritato il vantaggio granata, il Diavolo dietro ha lasciato molto a desiderare. Si dovrà giocare un secondo tutto di tutt'altra pasta per provare a rimontare. Di certo, l'infortunio di Leão e un Christian Pulisic - in panchina - febbricitante e a metà servizio non aiuteranno nell'impresa.

Leggi anche
Torino-Milan 2-1: Rabiot segna un gol pazzesco, siamo vivi! | Serie A News
Torino-Milan 2-0: raddoppio immediato dei granata con Zapata | Serie A News

© RIPRODUZIONE RISERVATA