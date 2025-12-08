PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Torino-Milan 2-3: doppietta di Pulisic, partita ribaltata! | Serie A News

TORINO-MILAN

Torino-Milan 2-3: doppietta di Pulisic, partita ribaltata! | Serie A News

Torino-Milan 2-3: doppietta di Pulisic, partita ribaltata! | Serie A News
Christian Pulisic è un fuoriclasse! Doppietta in Torino-Milan, 'Monday Night' di Serie A, a ribaltare il punteggio sotto la Mole! Il racconto
Daniele Triolo Redattore 

Il Milan di Massimiliano Allegri passa in vantaggio contro il Torino di Marco Baroni in occasione del 'Monday Night' della 14^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo allo stadio 'Olimpico - Grande Torino' nel capoluogo piemontese.

LEGGI ANCHE: Segui qui il LIVE testuale di Torino-Milan >>>

Al 77', in azione di contropiede, il Diavolo ribalta il match. Cross, dalla destra, di Samuele Ricci e conclusione volante di sinistro di Christian Pulisic: piatto preciso e palla alle spalle di Franco Israel per il vantaggio rossonero! Torino-Milan 2-3!

Leggi anche
Torino-Milan 2-2: pareggio di Pulisic appena entrato! | Serie A News
Torino-Milan 2-1 (45′): rigore, errori e infortunio: serata horror | Serie A News

© RIPRODUZIONE RISERVATA