Torino-Milan 2-3: doppietta di Pulisic, partita ribaltata! | Serie A News

Il Milan di Massimiliano Allegri passa in vantaggio contro il Torino di Marco Baroni in occasione del 'Monday Night' della 14^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo allo stadio 'Olimpico - Grande Torino' nel capoluogo piemontese.
TORINO-MILAN
Christian Pulisic è un fuoriclasse! Doppietta in Torino-Milan, 'Monday Night' di Serie A, a ribaltare il punteggio sotto la Mole! Il racconto
Al 77', in azione di contropiede, il Diavolo ribalta il match. Cross, dalla destra, di Samuele Ricci e conclusione volante di sinistro di Christian Pulisic: piatto preciso e palla alle spalle di Franco Israel per il vantaggio rossonero! Torino-Milan 2-3!
