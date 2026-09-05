Rivoluzione Juventus per la sfida contro il Milan: Spalletti pronto ad effettuare ben 6 cambi
Area di grandi decisioni in casa Juventus alla vigilia del big match di domani sera a Torino contro il Milan. Con la conferenza stampa di Luciano Spalletti, filtrano le prime indicazioni tattiche e, secondo quanto riferito da SkySport, il tecnico toscano è pronto a varare una vera e propria mini rivoluzione: potrebbero essere ben sei i volti nuovi nella formazione rispetto alle ultime giornate, complice anche un'infermeria piuttosto affollata. Le novità potrebbero toccare ogni reparto della squadra, partendo dalla difesa.
Juventus-Milan, rivoluzione in vistaTra pali ci sarà Vicario. La linea difensiva vedrà forze fresche, con l'inserimento di Lucumì al centro e di Celik nel ruolo di terzino. In mediana, al fianco di Locatelli, si candida per una maglia da titolare Douglas Luiz, chiamato a dare qualità alla manovra.
Sulla trequarti invece spinge per partire titolare Nico Gonzalez, pronto a dare fantasia e strappi mentre il terminale d'attacco sarà affidato a Kolo Muani. Un assetto profondamente rinnovato con cui Spalletti intende affrontare il Milan per ritrovare solidità e conquistare i tre punti pesantissimi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA