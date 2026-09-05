Area di grandi decisioni in casa Juventus alla vigilia del big match di domani sera a Torino contro il Milan. Con la conferenza stampa di Luciano Spalletti, filtrano le prime indicazioni tattiche e, secondo quanto riferito da SkySport, il tecnico toscano è pronto a varare una vera e propria mini rivoluzione: potrebbero essere ben sei i volti nuovi nella formazione rispetto alle ultime giornate, complice anche un'infermeria piuttosto affollata. Le novità potrebbero toccare ogni reparto della squadra, partendo dalla difesa.

Juventus-Milan, rivoluzione in vista

Tra pali ci saràLa linea difensiva vedrà forze fresche, con l'inserimento dial centro e dinel ruolo di terzino. In mediana, al fianco disi candida per una maglia da titolarechiamato a dare qualità alla manovra.

Sulla trequarti invece spinge per partire titolare Nico Gonzalez, pronto a dare fantasia e strappi mentre il terminale d'attacco sarà affidato a Kolo Muani. Un assetto profondamente rinnovato con cui Spalletti intende affrontare il Milan per ritrovare solidità e conquistare i tre punti pesantissimi.