In mattinata, il club rossonero aveva annunciato il pre-order della maglia con questo comunicato. Ecco un estratto dal sito ufficiale del Milan. "AC Milan, insieme a PUMA e Slam Jam, è pronto a presentare il nuovo Fourth Kit, un progetto che unisce estetiche contemporanee e identità storica del Club, reinterpretando i suoi simboli più iconici in una nuova espressione visiva audace, attuale e profondamente connessa alle nuove generazioni. Un racconto che attraversa calcio, moda e cultura urbana, contribuendo a rafforzare il posizionamento di AC Milan come icona globale, capace di dialogare con mondi e linguaggi diversi".