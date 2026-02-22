Pianeta Milan
MILAN-PARMA

Il Milan di Massimiliano Allegri affronterà il Parma indossando, a sorpresa, la quarta maglia in collaborazione con 'Slam Jam'
Tra pochi minuti il Milan di Massimiliano Allegri tornerà in campo con una sorpresa. E non parliamo delle scelte di formazione del tecnico toscano. Alle ore 18:00, allo stadio 'San Siro' di Milano comincerà la gara contro il Parma di Carlos Cuesta, valida per la 26^ giornata di Serie A.

Per l'occasione, il Milan ha deciso di presentare ufficialmente al pubblico la nuova quarta maglia per la stagione 2025/26. Come svelato diverse settimane fa, la nuova divisa che i rossoneri indosseranno oggi è una collaborazione speciale con 'Slam Jam', brand che suona come un'istituzione per lo streetwear e la sottocultura urbana nel mondo intero.

In mattinata, il club rossonero aveva annunciato il pre-order della maglia con questo comunicato. Ecco un estratto dal sito ufficiale del Milan. "AC Milan, insieme a PUMA Slam Jam, è pronto a presentare il nuovo Fourth Kit, un progetto che unisce estetiche contemporanee e identità storica del Club, reinterpretando i suoi simboli più iconici in una nuova espressione visiva audace, attuale e profondamente connessa alle nuove generazioni. Un racconto che attraversa calcio, moda e cultura urbana, contribuendo a rafforzare il posizionamento di AC Milan come icona globale, capace di dialogare con mondi e linguaggi diversi".

