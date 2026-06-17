Giornata di grandi manovre in Casa Milan, dove la nuova era targata Ruben Amorim è ormai pronta a partire. Se da un lato il tecnico ha già firmato il contratto, dall'altro la società sta cercando di colmare i buchi in dirigenza: sono arrivate, infatti, delle novità a riguardo del nuovo capo scout rossonero, già presente, però, a Milanello. I frutti della nuova linea verde di RedBird, però, anziano già a farsi vedere, con ben 2 giovani in arrivo. Per l'attacco, inoltre, spunta anche l'ipotesi Zaniolo, in rottura con l'Udinese.

Pianeta Milan mette ordine nel caos di voci: abbiamo selezionato i temi più caldi del giorno, offrendovi non solo la notizia, ma anche la nostra chiave di lettura. Vediamo quali sono le migliori notizie sul Milan della giornata di oggi, mercoledì 1617giugno 2026.

Calciomercato Milan, arriva un giovane

Ilè vicino a chiudere l'acquisto di, giovane stella del. Secondo quanto riferito da, il calciatore dovrebbe arrivare a Milano nelle prossime ore per effettuare le visite mediche e la firma sul contratto.

L'operazione conferma la strategia del Milan: investire su profili giovani con molto potenziale prima che esplodano definitivamente. Guernier, infatti, sembra un acquisto più orientato al futuro che all'immediato.

Il nuovo Capo Scout

Ilsta avviando una profonda rivoluzione con l'arrivo diin panchina e la promozione di Bobby Gardiner a nuovo capo scout. Già responsabile dell'analisi delle prestazioni,avrà il compito di individuare giovani talenti attraverso dati e algoritmi, seguendo magari le esigenze del nuovo allenatore.

La promozione di Gardiner serve proprio a cercare delle pedine funzionali per tutti i reparti, garantendo continuità in una dirigenza che, solamente poche settimane fa, è stata completamente stravolta.

Milan, Zaniolo in arrivo? Le novità

In arrivo anche Calvani dalla Lazio?

Secondo alcune indiscrezioni, c'è distanza trasull'ingaggio, situazione che potrebbe favorire l'inserimento del. Nel sistema di Ruben Amorim, Zaniolo potrebbe agire alle spalle della punta grazie alla sua fisicità e grande versatilità. In stagione il calciatore ha collezionato 5 gol e 6 assist in 32 presenze in Serie A, confermandosi un profilo che potrebbe essere perfetto per i rossoneri.Il Milan è vicino all'acquisto di Lorenzo Calvani , giovane talento della Primavera della Lazio. Secondo quando riferito da Gianluca Di Marzio, il giocatore potrebbe sbarcare nel Milan Futuro oppure nella Primavera Rossonera. Nel corso dell'attuale stagione, il calciatore ha disputato 29 partite nella Primavera, partendo 13 volte da titolare e giocando per ben 1651 minuti.