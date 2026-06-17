Il mese di giugno avanza velocemente e in casa Milan la tabella di marcia in vista della nuova stagione sembra essere in netto ritardo. A poco meno di un mese dal raduno estivo, fissato per il 12 luglio a Milanello, il club rossonero si trova in una situazione surreale: con solo l'allenatore rimpiazzato, al posto di Allegri è subentrato Ruben Amorim, il club di via Aldo Rossi si ritrova ancora senza direttore sportivo e amministratore delegato.

Nonostante il forte clima di incertezza, il presidente rossonero Paolo Scaroni è intervenuto ai microfoni del TG Regionale per rassicurare l'ambiente, blindando pubblicamente la scelta del tecnico portoghese, ma non è tutto. Il numero uno rossonero ha voluto riservare alcune parole anche sul nuovo stadio e sulla burocrazia milanese:

"So che Gerry Cardinale seguiva da tempo Amorim, un allenatore che guardava con grande interesse. Io poi confido che Gerry Cardinale abbia un suo magic touch nella scelta degli uomini, lo ha dimostrato tante volte nella sua vita e spero che anche questa volta sia davvero un magic touch"

Nuovo stadio: "Sarà il più bello del mondo"

Se sul fronte sportivo si naviga a fari spenti, sul piano infrastutturale il Milan continua a viaggiare spedito a braccetto con l'Inter. Abbandonata l'idea di una virata solitaria, il focus è tutto puntato sul progetto condiviso del nuovo impianto cittadino.

Scaroni, infatti ha confermato che la macchina organizzativa è a pieno regime e che RedBird sta recitando un ruolo primario grazie alla sua enorme esperienza nello sport business statunitense.

'Tutto procede secondo i piani, presenteremo il progetto in autunno' Il nuovo stadio di Milan e Inter "sarà unico e sarà un impianto di cui Milano sarà orgogliosa. È stato oggetto di analisi sia da parte dei club sia da parte degli azionisti. In particolare RedBird, che di stadi ne ha fatti tanti ed è un esperto dello sport, ha potuto dare il suo contributo in modo molto importante in questi mesi. Non assomiglierà a nessuno stadio sarà uno stadio di cui Milano sarà orgogliosa perché Milano ha il diritto di avere il più bello stadio del mondo e lo avrà". Sul progetto: "Per il momento tutto va come previsto. Pensiamo di fare una presentazione del progetto stadio in autunno, finita l'estate, in cui presenteremo insieme agli architetti, tanto per cominciare, la facciata, perché sarà una cosa che interesserà tutti i milanesi"

Il presidente rossonero ha poi voluto commentare le recenti sentenze legate alle vicende urbanistiche del capoluogo lombardo. Pur precisando che queste non toccano l'iter stadio, Scaroni ha lanciato un chiaro messaggio:

"Non abbiamo nessuna intenzione di acquisire niente alla Maura. La trattativa non esiste. Ho visto che il sindaco ha reagito con soddisfazione, lui che conosce bene questa vicenda. Io penso sempre che Milano abbia bisogno di grandi progetti e i grandi progetti hanno bisogno di regole chiare, semplici da capire sia per chi le deve applicare sia per i cittadini di Milano. Un esempio di tutto questo è il nostro stadio, che è forse la più grande opera che si farà a Milano per molti anni e che sto seguendo da tanti anni io stesso".