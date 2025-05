Serie A verso l’Australia? Il Milan apripista per una storica trasferta

La necessità di trovare un "piano B" per le partite interne del Milan potrebbe quindi spianare la strada a questa storica trasferta. Per il Diavolo non si tratterebbe di un'esperienza completamente nuova, considerando la recente tournée di fine maggio 2024 a Perth.

Tuttavia, la fattibilità di questa ambiziosa idea dipenderà in larga misura dal parere della UEFA. L'organo di governo del calcio europeo non ha mai dato il proprio benestare a iniziative simili per i campionati nazionali. Resta da capire se la prospettiva di portare il fascino della Serie A in un nuovo continente e le particolari esigenze del Milan possano far breccia nelle resistenze di Nyon.

Se l'operazione dovesse andare in porto, si tratterebbe di un evento epocale per il calcio italiano, aprendo nuove frontiere e offrendo una vetrina internazionale senza precedenti per la nostra massima serie. L'Australia, con la sua crescente passione per il calcio, potrebbe diventare il palcoscenico di un capitolo inedito della storia della Serie A.