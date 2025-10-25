Arrivano delle novità inerenti alla Serie A. Il Consiglio di Lega ha finalmente decretato le date del prossimo campionato di Serie A, quello del 2026/27 , che seguirà la FIFA World Cup . La nuova stagione inizierà il 23 agosto del 2026, mentre si la fine è fissata per il weekend del 30 maggio 2027. Rimangono ancora da definire i vari stop per le festività natalizie.

Dopo tutto ciò, in Consiglio si è discusso anche della Supercoppa Italiana di quest’anno. Sono state rese ufficiali le date, gli orari e lo stadio per le tre partite che si giocheranno in Arabia Saudita e che vedranno impegnate Napoli, Inter, Bologna e Milan. L’Al-Awwal Park ospiterà le quattro big del campionato italiano: Napoli-Milan si giocherà giovedì 18 dicembre alle ore 20 italiane, mentre Bologna-Inter andrà in scena di venerdì, il 19, allo stesso identico orario. La finale invece è fissata per lunedì 22 dicembre, sempre alle ore 20 Italiane. La competizione verrà trasmessa su Mediaset.