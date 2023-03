Serie A, Udinese-Milan 3-1: i gol e gli highlights del match (VIDEO)

E' terminato 3-1 il match tra Udinese e Milan: decidono le reti di Pereyra, Beto ed Ehizibue per i friulani. Per i rossoneri gol di Ibrahimovic

Brutta sconfitta per il Milan ieri sera contro l'Udinese. Alla Dacia Arena è terminata 3-1 in favore dei friulani che hanno disputato un'ottima gara contro un Diavolo spento e poco vivace. Decidono le reti di Pereyra, Beto ed Ehizibue, mentre di Ibrahimovic il gol per la squadra di Stefano Pioli. Ecco, di seguito, i gol e gli highlights della partita. Milan, senti Ibrahimovic: "Non abbiamo esperienza per giocare da campioni d'Italia".