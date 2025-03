Serie A, stadi pieni e numeri record: Milan al top, Cagliari re del riempimento

Serie A, il pubblico è tornato protagonista

L’ottima media spettatori e il tasso di riempimento dimostrano come la Serie A abbia riconquistato il suo pubblico, con gli stadi che tornano ad essere un fattore determinante per le squadre. Un segnale positivo per il calcio italiano, che punta sempre più su strutture moderne e un’esperienza live coinvolgente per i tifosi.