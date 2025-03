Milan, tra rinnovo e numeri da Top: Pulisic e quel retroscena di mercato

E pensare che al suo arrivo qualcuno lo definì come "uno scarto del Chelsea". Christian Pulisic non smette di sorprendere e aggiorna i suoi straordinari numeri stagionali. Sono 15 gol e 9 assist in 38 presenze, conditi da un atteggiamento da professionista vero e una leadership, in campo, che non manca mai. Lo statunitense, assieme a Tijjani Reijnders, è il protagonista di una stagione, quella rossonera, decisamente altalenante. Il classe 98' rappresenta l'unica vera certezza in una squadra che vive di molti bassi e pochi alti.