Milan, errori tattici evidenti: le lacune di Musah e il ruolo di Bondo

Il classe 2002 non è il mediano di cui ha bisogno il Milan e Conceicao sembra averlo capito. Eppure, Musah commette degli errori tanto banali quanto gravi. In primis, i tempi di aggressione e di uscita. Come analizzato anche da Luca Diddi, in un suo video su Youtube, il centrocampista rossonero agisce in maniera troppo istintiva e contro il Como è uscito spesso in pressione prima che il pallone fosse in transito. Questo, ovviamente, scoperchia il pressing rossonero, portando i giocatori di Fabregas a saltare la pressione avversaria in maniera troppo semplice.