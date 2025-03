Il Milan, nel corso della prossima sessione di calciomercato, potrebbe tornare alla carica per Arda Guler. Il talento turco è stato accostato a più riprese al club rossonero negli ultimi anni. Sia quando era in forza al Fenerbahce, e sulle sue tracce c'era mezza Europa, sia quando al Real Madrid non trovava tanto spazio agli ordini di Carlo Ancelotti. Ora sta trovando maggiore spazio, anche e soprattutto nelle competizioni nazionali e internazionali più che in campionato. Non è detto, però, che possa lasciare i Blancos in estate, anche fosse in prestito, per recitare un ruolo da protagonista in un altro club.