Calciomercato, Pellegatti: “Nunez? Intreccio che può aiutare il Milan”

Come riportato questa mattina sul suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato di un intreccio di mercato tra Liverpool , Newcastle ed Eintracht Francoforte che potrebbe favorire anche il Milan . Il Liverpool, infatti, è alla ricerca di un nuovo centravanti e avrebbe individuato il profilo ideale in Alexander Isak del Newcastle. Tuttavia, anche i Magpies sarebbero a loro volta alla ricerca di una punta da affiancare allo svedese, di cui non intendono privarsi.

l nome individuato è quello di Hugo Ekitike, attualmente all’Eintracht Francoforte, ma anche lui è finito nel mirino dei Reds, vista la difficoltà per arrivare a Isak. Un vero e proprio domino di mercato che potrebbe riguardare anche il Milan: se il Liverpool dovesse chiudere per uno tra Ekitike o Isak, lo spazio per Darwin Nunez si ridurrebbe drasticamente. Il 26enne uruguaiano, infatti, potrebbe essere messo sul mercato nonostante un contratto in scadenza nel 2028. Il Milan, alla ricerca di un attaccante di livello, potrebbe così cogliere l’occasione e provare a inserirsi.