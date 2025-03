Con la prestazione in Milan - Como , Christian Pulisic ha dimostrato ancora una volta, se ce ne fosse davvero bisogno, di meritare ampiamente il rinnovo di contratto. Da quando è giunto in rossonero l'esterno statunitense ha avuto una costanza di rendimento ad alti livelli quasi impronosticabile e di gran lunga superiore rispetto a qualsiasi compagno di squadra. È diventato uomo squadra, punto fermo per tutti gli allenatori che si sono succeduti in panchina e anche a livello realizzativo sta toccando picchi forse mai raggiunti nel corso della sua carriera. Tutti dati che vanno a favore di un prolungamento del rapporto con il Diavolo.

Milan, arriva il rinnovo di Pulisic? Dagli Stati Uniti: "Contatti continui, ecco la verità"

Le ultime notizie in merito le hanno fornite i colleghi di 'ESPN'. Secondo quanto riferito, infatti, Christian Pulisic sarebbe davvero ad un passo dal rinnovo con il club rossonero. Le parti sarebbero in continuo contatto da diverso tempo e questo non fa che aumentare la fiducia in merito ad una firma di qui a breve. Si tratta dell'ennesima conferma, ancor più importante dal momento in cui giunge da una fonte 'connazionale' dell'esterno del Diavolo.