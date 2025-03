Tijjani Reijnders e Christian Pulisic decidono Milan-Como in favore del Diavolo. er l'esterno statunitense continua una stagione straordinaria

Milan-Como 2-1, una partita difficile per i rossoneri che fanno una grandissima fatica nel primo tempo. Nella ripresa, qualche cambio e non solo, ribaltano la partita. Chi la decide sono i due fuoriclasse dei rossoneri: Tijjani Reijnders e Christian Pulisic. Per l'esterno statunitense continua una stagione con dei numeri straordinari.