Serie A – Roma-Fiorentina 2-1: giallorossi salvati dai rigori di Veretout

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Molto importante per il Milan e la lotta all’Europa League la sfida dell’Olimpico Roma-Fiorentina. Vincono i giallorossi, grazie a due rigori trasformati alla grande da Jordan Veretout. Sul primo nessun dubbio, ma sul secondo (concesso intorno al 90′ sul punteggio di 1-1) molti, moltissimi dubbi. L’arbitro Chiffi non è stato nemmeno richiamato al VAR. Con questa vittoria la Roma allunga sul Milan: +4 a due partite dalla fine.

LA PARTITA – Sfida cominciata molto bene per i padroni di casa, in vantaggio con il rigore trasformato da Veretout, il più classico dei gol dell’ex. Nel finale di tempo palo clamoroso viola, e sul ribaltamento di fronte raddoppio giallorosso di Mancini: interviene il guardalinee che segnala, giustamente, l’offside.

Nella ripresa arriva il pareggio di Milenkovic: gran colpo di testa sugli sviluppi del calcio d’angolo. Il difensore viola è da tempo accostato al Milan, Stefano Pioli lo conosce bene. Fiorentina che prova a vincerla, ma spreca un paio di contropiedi di troppo.

La Roma rialza la testa e attacca con continuità nel finale, palo interno di di Mkhitaryan e altri tiri pericolosi, Dzeko e Zaniolo su tutti. All’85’ palo clamoroso di Kolarov, e sugli sviluppi altro calcio di rigore per la Roma per fallo di Terraciano su Dzeko (molto, molto dubbio) segnalato dall’arbitro Chiffi. Dal dischetto va ancora Veretout, che non sbaglia. Roma vittoriosa, e vicinissima al quinto posto aritmetico in classifica.

