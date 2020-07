Ekdal attacca Ibrahimovic: “Ha danneggiato la Svezia, ecco come”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Ogni 100 elogi, anche una critica. Ebbene sì, è il caso di Zlatan Ibrahimovic, che non ha solo “ammiratori”. Qualche attacco arriva, anche da chi non te lo aspetti. Un suo ex compagno di nazionale, Albin Ekdal (classe 1989) ora alla Sampdoria, lo ha pesantemente criticato in un’intervista all’emittente svedese SVT.

“La nostra squadra (la Svezia, ndr) era composta da una stella di livello mondiale e dieci buoni giocatori che avrebbero dovuto aiutarlo a dominare. E questa tattica non ha funzionato. Quando ha smesso invece c’era un grandissimo spirito di squadra, armonia e fiducia in se stessi. Dopo il mondiale, ho pensato: forse molte nazionali nel corso degli anni non sono state in grado di far fronte alle richieste di Zlatan”.

Ekdal e Ibrahimovic si troveranno di fronte proprio mercoledì, per Sampdoria-Milan. Possibile un faccia a faccia negli spogliatoi, e una “resa dei conti” sportiva sul campo. Vedremo se succederà qualcosa tra i due durante la sfida della 37.a giornata di Serie A.

