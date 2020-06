CALCIOMERCATO – Milenkovic per la difesa: ecco chi è / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN NEWS – Il Milan va alla ricerca di un difensore centrale. Caratteristiche richieste: giovane, forte e con già sufficiente esperienza. Identikit di Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina che sta impressionando tutti per qualità e personalità, nonostante sia solo un classe 1997.

Sembra essere la prima scelta del Milan, che però lo valuta 24 milioni, circa 10 in meno rispetto alla Fiorentina. La soluzione potrebbe essere uno scambio con Lucas Paquetá, con entrambe le valutazioni più alte. Non sarebbe comunque un vero e proprio scambio, ma due opzioni scollegate.

Il Milan potrebbe pagare 1,5 milioni in più, che in parte andranno al Partizan. Nella video news scopriamo di più su Milenkovic. Per tutte le ultime LEGGI LA NOTIZIA >>>

