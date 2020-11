Serie A, un minuti di silenzio nella 9^ giornata

ULTIME NOTIZIE SERIE A – Nel pomeriggio di ieri è arrivata la tragica notizia della morte di Diego Armando Maradona: la Serie A ha indetto un minuto di silenzio su tutti i campi della 9^ giornata del campionato. Esattamente come fatto ieri in occasione dei match di Champions League e questa sera per le gare di Europa League.

QUESTO IL TOCCANTE MESSAGGIO DI RUUD GULLIT PER MARADONA>>>