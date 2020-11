Morte Maradona, il saluto di Gullit: “Il migliore di tutti” | Calcio News

Ultime Notizie Calcio News: Maradona, il ricordo di Gullit

CALCIO NEWS – La notizia purtroppo ha trovato riscontro. Diego Armando Maradona è morto. El Clarin ha riportato in anteprima la news, poi segnalata e confermata da altre testate. La morte è arrivata a causa di un attacco respiratorio.

Ovviamente in questi minuti ci sono tanti messaggi di cordoglio per la scomparsa del Dio del calcio. Tra questi c’è Ruud Gullit, che ha affrontato diverse volte Maradona con la maglia del Milan. Ecco cosa ha scritto: “Riposa in pace. Vivrai per sempre nel mio cuore e nei cuori di molti altri amanti del calcio. Il miglior calciatore che abbia mai visto e contro cui abbia mai giocato”.