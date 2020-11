Lille-Milan, le probabili formazioni: tanti i cambi decisi da Pioli | News

Ultime Notizie Milan Lille: le novità di formazione

MILAN NEWS – Novità importanti di formazione in vista di Lille-Milan, partita che si giocherà domani sera, a partire dalle ore 19. Come riportato da Sky Sport, Stefano Pioli avrebbe deciso di effettuare cinque cambi di formazioni rispetto alla partita contro il Napoli.

Alessio Romagnoli oggi non si è allenato per un problema al polpaccio e dunque partirà dalla panchina. Al suo posto ci sarà Matteo Gabbia. Al suo fianco ci sarà ovviamente Kjaer, con Diogo Dalot e Theo Hernandez sulle fasce. In porta Gianluigi Donnarumma. A centrocampo spazio a Sandro Tonali e Ismael Bennacer, con Kessie che andrà in panchina. Sulla trequarti Castillejo, Calhanoglu e Hauge (prima partita dal primo minuto) con Ante Rebic unica punta. In panchina Daniele Bonera.

FORMAZIONE MILAN : (4-2-3-1) G. Donnarumma; Dalot, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Castillejo, Calhanoglu, Hauge Rebic.

