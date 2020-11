Dall’Argentina: è morto Diego Armando Maradona | Calcio News

Ultime Notizie Calcio News: è morto Maradona

CALCIO NEWS – Notizia drammatica che sconvolge il mondo del calcio e non solo. In redazione, infatti, è arrivata un’ultima ora da brividi: Diego Armando Maradona sarebbe morto. El Clarin ha riportato in anteprima la notizia, poi segnalata da altre testate. La causa del decesso sarebbe un improvviso attacco respiratorio. Ricordiamo che recentemente l’ex giocatore del Napoli era stato operato al cervello. Maradona, a detta di tutti, è stato forse il più forte giocatore di tutti i tempi.

