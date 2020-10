Serie A – Juventus-Napoli: la decisione del Giudice Sportivo

ULTIME NOTIZIE SERIE A – Dopo tanti giorni di attesa, è arrivata finalmente la decisione del Giudice Sportivo della Serie A, che farà sicuramente discutere. Juventus-Napoli, partita che non si disputata lo scorso 4 ottobre per l’assenza dei partenopei allo Stadium, finisce 3-0 a tavolino per i bianconeri. Inoltre il giudice Gerardo Mastrandrea ha inflitto anche un punto di penalizzazione alla squadra di Gennaro Gattuso, che in questo momento ha dunque 5 punti in classifica.

Decisione, come detto, che farà sicuramente discutere. Al Napoli, infatti, viene imputato il mancato rispetto del protocollo federale, ma il club partenopeo ha opposto il legittimo impedimento a partire per Torino a seguito della disposizioni dell’autorità sanitaria locale.

