Calciomercato Milan – Ajer: “Io in rossonero? Ecco la verità”

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan, dopo una lunga riflessione, ha deciso di non acquistare alcun nuovo difensore nella sessione di mercato appena terminata. Eventualmente se ne parlerà in quella di gennaio. Tra i nomi accostati al club rossonero c’è sicuramente quello di Kristoffer Ajer, difensore del Celtic Glasgow. A tal proposito, il norvegese ha rilasciato alcune dichiarazioni riportate da vg.no: “Io al Milan? Non voglio commentare troppo, ma in estate c’è stato chiaramente un grande interesse. Attualmente ho un contratto con il Celtic e sono molto soddisfatto di questo”.

