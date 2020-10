News Milan – Coronavirus, derby Inter-Milan a rischio? La situazione

Inter-Milan si gioca ad una condizione

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – La variabile coronavirus sarà una costante per le squadre di Serie A durante questa stagione. Sabato sera, alle ore 18, è in programma il derby Inter-Milan in quel di San Siro, con le due squadre che però hanno a che fare con diversi positivi nelle rispettive rose. Dopo Bastoni, Nainggolan, Young, Skriniar, Gagliardini tra i nerazzurri e Gabbia nei rossoneri, si è aggiunto alla lista Daniele Bonera, collaboratore di Stefano Pioli. Una situazione non semplice che però, secondo quanto riferisce il ‘Corriere dello Sport’, non mette a rischio il normale svolgimento del match. L’ATS di Milano ha infatti fatto sapere che, qualora i club dovessero rispettare a dovere il protocollo, non ci sarà nessun problema.

