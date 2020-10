Derby Inter-Milan, infortuni: due difensori rossoneri verso il recupero

Romagnoli e Conti a disposizione

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Se il recupero di Ante Rebic appare quasi improbabile, lo stesso non si può dire per Alessio Romagnoli e Andrea Conti. Secondo quanto riferisce il ‘Corriere dello Sport’, i due difensori rossoneri vanno verso il pieno recupero in vista del derby Inter-Milan. Il capitano si sta allenando con il gruppo da diversi giorni, il terzino destro ha iniziato a farlo nella giornata di ieri. Il neo numero 14 è fermo da Sassuolo-Milan del 21 luglio per alcuni problemi al ginocchio, risolti prontamente grazie ad un intervento chirurgico.

BONERA POSITIVO, IL MILAN TREMA: ECCO IL PUNTO >>>