News Milan – Derby Inter-Milan, Rebic verso il forfait

Derby Inter-Milan, miraggio Rebic

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Mancano soltanto tre giorni al derby Inter-Milan, match valido per la 4^ giornata di Serie A. Stefano Pioli attende i rientri dalle nazionali per fare il punto della situazione in vista dell’undici titolare da schierare. Fattore importante anche il recupero di Ante Rebic, diventato ormai un insostituibile per l’allenatore rossonero. Secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’, però, la sua presenza nel derby Inter-Milan risulta essere quasi un miraggio. Il croato, che ha subito una lussazione alla spalla in occasione di Crotone-Milan, effettuerà domani il test decisivo, ma il forfait appare inevitabile.

