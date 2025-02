Serie A: il Milan sfida il Bologna per non perdere terreno in Europa

Dopo aver mancato un’altra preziosa opportunità per risollevarsi in campionato, il Milan è pronto per il recupero contro il Bologna

Alessia Scataglini 23 febbraio 2025 (modifica il 23 febbraio 2025 | 23:20)

Dopo aver mancato un’altra preziosa opportunità per risollevarsi in campionato, il Milan è pronto per il recupero della nona giornata di Serie A, in programma giovedì alle 20:45 al Renato Dall’Ara contro il Bologna. Un match cruciale per le ambizioni europee di entrambe le squadre, che, appaiate in classifica, non possono permettersi passi falsi.