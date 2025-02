Milan, è giusta la gestione di Camarda? Ci sono tanti pro, ma …

Milan, Camarda protagonista nel weekend: ma la gestione è corretta? Ecco tutti i pro e i contro

La gestione applicata finora per Francesco Camarda ha tanti vantaggi. Innanzitutto un attaccante come lui dà un boost non indifferente al Milan Futuro e lo si è visto proprio contro il Pescara. Non solo, perché il fatto di poterlo schierare tanto in Serie A quanto in Serie C gli permette di capire da una parte il peso del massimo campionato e dall'altro di quanto siano dure le categorie inferiori. Infine il fatto di non averlo mandato in prestito è un segnale di come ci sia un progetto ben preciso e cucito su di lui.