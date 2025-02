Milan, da Conceicao alla squadra fino alla dirigenza: serve ripartire da zero

La sconfitta contro il Torino rischia di estromettere il Milan dalla corsa alla Champions League . L'ultima e vera chiamata per la rincorsa è programmata per giovedì 27 febbraio, quando i rossoneri recupereranno la sfida contro il Bologna . La squadra di Sergio Conceicao commette gli stessi errori, ma stavolta ci si mette di mezzo anche la sfortuna. Tanto predominio ma poca concretezza, quattro punte in campo e l'unico gol della serata lo segna un centrocampista, Tijjani Reijnders . Attorno al mondo rossonero c'è delusione, c'è frustrazione, c'è la consapevolezza di navigare a vista, senza una programmazione chiara e forte.

C'è da ripartire

Insomma, c'è da ripartire da zero. Nessuno è escluso dal banco degli imputati. La squadra non ha dimostrato carattere, l'allenatore non riesce a mettere la sua impronta (anche se il tempo a disposizione è sempre poco) e la dirigenza ha provato a rimediare agli errori fatti in estate con un mercato invernale sì buono, ma non completo. Bocciati tre quarti degli acquisti estivi e bocciato l'allenatore scelto a giugno: un fallimento che potrebbe diventare totale se il Milan non chiuderà la stagione al quarto posto in campionato.