Il commento del match, valevole per la 28^ giornata di Serie C del girone B, fra Milan Futuro e Pescara, terminata 2-3

Comincia subito al meglio per i padroni di casa la sfida tra Milan Futuro e Pescara, valevole per la 28^ giornata del campionato di Serie C 2024/2025. Dopo pochi secondi va al tiro Andrea Magrassi, che viene schermato sul primo palo da un attento Alessandro Plizzari. Per il gol è però solo questione di tempo ed arriva al 6' con Francesco Camarda, lanciato benissimo in profondità e bravo a superare l'ex portiere rossonero. Al 15' la prima occasione degli ospiti con Matteo Dagasso che trova un attento Lorenzo Torriani, bravo ad arrivarci con le falangi.