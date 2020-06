Serie A, è allarme infortuni: Milan e Roma le più colpite

MILAN NEWS – La Gazzetta dello Sport lancia l’allarme infortuni in Serie A. Dopo due mesi di lockdown era prevedibile che diversi giocatori si sarebbero fermati per diversi problemi muscolari e non solo. Tra i club più colpiti ci sono Milan e Roma, che hanno perso in questo nuovo inizio di stagione rispettivamente Ibrahimovic, Leo Duarte, Paul Lopez e Perotti.

Il rischio è che gli infortuni aumenteranno con la ripresa della Serie A, visto che si giocheranno partite ogni tre giorni. Siamo di fronte a una situazione completamente anomala, e dunque sarà difficile prevedere la reazione fisica dei calciatori, che saranno sottoposti a uno stress elevato. Nei prossimi due mesi itecnici delle varie squadre di Serie A dovranno lavorare ancor più a stretto contatto con il preparatore, il medico, il nutrizionista e il fisioterapista per lavorare fortemente sulla prevenzione. INTANTO IL MILAN CERCA UN DIFENSORE DA AFFIANCARE A ROMAGNOLI, CONTINUA A LEGGERE >>>