Serie A 2025-26 simulata: i dati e la posizione del Milan sorprendono

Ormai ci siamo, la prossima settimana inizierà la Serie A 2025-26. Opta ripropone il suo modello capace di effettuare previsioni in base a parametri scelti e statisticamente rilevanti. Nello specifico il "Supercomputer" ha calcolato le probabilità di vittoria dello scudetto oltre ai possibili piazzamenti europei. I dati sul Milan sorprendono molto. Ecco i numeri ripresi da Sky.
Per i rossoneri, le percentuali per lo Scudetto sono bassissime: 7,46%, mentre si alzano quelle di un piazzamento in Champions League (37,70%) e in Europa League (10,70%). Non dei dati incredibili, condizionati forse dall'ottavo posto della scorsa stagione. Ecco la classifica della Serie A 2025-26 simulata.
