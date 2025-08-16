Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Serie A 2025-26 simulata: i dati e la posizione del Milan sorprendono

ULTIME MILAN NEWS

Serie A 2025-26 simulata: i dati e la posizione del Milan sorprendono

Massimiliano Allegri AC Milan allenamento Milanello
Ormai ci siamo, la prossima settimana inizierà la Serie A 2025-26. Ecco le previsioni di Opta: i dati e la posizione sul Milan sorprendono
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Ormai ci siamo, la prossima settimana inizierà la Serie A 2025-26. Opta ripropone il suo modello capace di effettuare previsioni in base a parametri scelti e statisticamente rilevanti. Nello specifico il "Supercomputer" ha calcolato le probabilità di vittoria dello scudetto oltre ai possibili piazzamenti europei. I dati sul Milan sorprendono molto. Ecco i numeri ripresi da Sky.

Milan, quante possibilità per lo Scudetto? Risponde il 'Supercomputer'. E per la Champions ...

—  

Per i rossoneri, le percentuali per lo Scudetto sono bassissime: 7,46%, mentre si alzano quelle di un piazzamento in Champions League (37,70%) e in Europa League (10,70%). Non dei dati incredibili, condizionati forse dall'ottavo posto della scorsa stagione. Ecco la classifica della Serie A 2025-26 simulata.

LEGGI ANCHE: Milan, chi è Okoli? Due numeri sono importanti. Ecco il possibile ruolo>>>

  • Inter

  • Napoli

  • Atalanta

  • Roma

  • Milan

  • Juventus

  • Lazio

  • Bologna

  • Fiorentina

  • Como

  • Torino

  • Genoa

  • Udinese

  • Cagliari

  • Sassuolo

  • Cremonese

  • Verona

  • Pisa

  • Parma

  • Lecce.

    • Leggi i
    commenti
    Stagione: tutte
    le notizie

    © RIPRODUZIONE RISERVATA