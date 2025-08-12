Pianeta Milan
Milan, Bucchioni: “Vlahovic-Leao coppia devastante. Ma per lo Scudetto …”

Il giornalista Enzo Bucchioni ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al possibile arrivo al Milan di Dusan Vlahovic
Fabio Barera
Fabio Barera Redattore 

Il giornalista Enzo Bucchioni ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle frequenze di 'TMW Radio', nel corso del consueto appuntamento con 'Calciomercato e Ritiri', soffermandosi in modo particolare sul possibile arrivo al Milan di Dusan Vlahovic. Ecco, dunque, un estratto delle sue parole.

Sul Milan favorito per lo Scudetto se arriva Dusan Vlahovic: "Favorito no ma il Milan ci sarà. Sei fuori anche dalle coppe, ha tutti i presupposti. Hai un tecnico che dà un'identità, fa rendere i giocatori al meglio se lo seguono. Di sicuro prenderà pochi gol. Hai rinnovato il centrocampo, se metti Vlahovic con Leao crei una coppia devastante. Ha smarrito la porta e certe capacità in questi anni tristi juventini, ma se si ritrova può fare molto bene. Mi aspetto che il Milan si faccia trovare pronta per una volata scudetto".

Sulla Juventus: "La Juventus negli ultimi 4 anni ha fatto un disastro. Devono fare un miracolo ora Comolli. Farà bene? Non lo so ma c'è una montagna enorme da scalare. Ha cambiato tanti dirigenti negli ultimi anni, ha cambiato troppe volte allenatore, con idee calcistiche differenti. Ora ti ritrovi esuberi infiniti, una squadra che faccio fatica a capire dove andrà. Fai fatica a prendere Kolo Muani, che non è che abbia fatto la differenza lo scorso anno. Non capisco dove vuole andare la Juve, sarà un'impresa enorme riportarla a lottare per il titolo, ci vorranno anni. Ma serve una Juve forte che lotta per vincere, per il calcio italiano. Il fine ciclo era prevedibile ma non così. Mi ricorda la gestione della Ferrari, e la proprietà è la stessa".

