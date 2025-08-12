Milan, Bucchioni: “Vlahovic-Leao coppia devastante. Ma per lo Scudetto …”

Sulla Juventus: "La Juventus negli ultimi 4 anni ha fatto un disastro. Devono fare un miracolo ora Comolli. Farà bene? Non lo so ma c'è una montagna enorme da scalare. Ha cambiato tanti dirigenti negli ultimi anni, ha cambiato troppe volte allenatore, con idee calcistiche differenti. Ora ti ritrovi esuberi infiniti, una squadra che faccio fatica a capire dove andrà. Fai fatica a prendere Kolo Muani, che non è che abbia fatto la differenza lo scorso anno. Non capisco dove vuole andare la Juve, sarà un'impresa enorme riportarla a lottare per il titolo, ci vorranno anni. Ma serve una Juve forte che lotta per vincere, per il calcio italiano. Il fine ciclo era prevedibile ma non così. Mi ricorda la gestione della Ferrari, e la proprietà è la stessa".